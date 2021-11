La glace est cassée pour le nouveau conseil de ville de Val-d'Or

La glace est maintenant cassée pour le nouveau conseil municipal de Val-d'Or maintenant dirigé par Céline Brindamour.

En début de séance, la nouvelle mairesse s'est vue transmettre le pouvoir par son prédécesseur.

Charles Laferrière, Bell Média.

Les conseillers ont par la suite prêté serment comme le veut la coutume.

Céline Brindamour affirme être bien heureuse de ses collègues et a bon espoir que les quatre prochaines années vont bien se dérouler à l'hôtel de ville.

«Je sais que ça va bien aller. Vendredi et samedi, on a eu des rencontres avec tous les membres du conseil ensemble. On a rencontré tous les directeurs et on a visité toutes les infrastructures de la ville. Ç’a formé un sentiment d'appartenance chez les nouveaux conseillers.»