La Grotte de Ville-Marie toujours à l'étude

Le comité chargé d'évaluer les options de la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes de Ville-Marie a une année 2021 occupée.

La Ville a acquis le joyau en 2020 de la Fabrique l'automne dernier pour réfléchir à son avenir.

Une firme a été mandatée pour dresser l'état de santé de l'endroit, tant la Grotte que les marches y menant. Des tests seront notamment effectués.

Un groupe va aussi étudier le terrain du site dans une optique de développement.

«C'est vraiment une belle démarche qui se fait cette année. Le but, c'est d'offrir ce lieu-là à la population le plus rapidement possible, mais en toute sécurité. On s'en fait parler très souvent. Il y a beaucoup de gens qui appellent ou écrivent pour savoir ce qui se passe. Des gens, quand ils ont su qu'on avait un comité sur pied, ils voulaient en faire partie absolument. D'autres avaient des inquiétudes et c'est pour ça qu'ils nous communiquaient.»

- Manon Gauthier, directrice des loisirs et des sports à Ville-Marie