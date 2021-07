La meute a un nouvel entraineur adjoint

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont un nouvel entraineur adjoint.

Le Montréalais Patrice Lefebvre se joint à Brad Yetman et Redgie Bois derrière le banc de la meute.

Patrice Lefebvre a joué dans l'uniforme des Cataractes de Shawinigan entre 1984 et 1988 et il détient le record du plus grand nombre de points par un joueur au cours d'une carrière.

Il a également remporté le trophée Jean-Béliveau remis au meilleur marqueur en 1987-1988 et le

trophée Jean-Rougeau remis au champion du calendrier régulier en 1984-1985.