La minière O3 veut savoir les préoccupations des citoyens

La minière O3 souhaite entendre les préoccupations des citoyens de Val-d'Or concernant son projet Marban.

C'est pourquoi elle a tenu ce soir des rencontres d'information citoyenne à Dubuisson.

Déjà dans les dernières semaines des inquiétudes avaient été mentionnées par les résidents du secteur.

«Premièrement, il y a la déviation du chemin afin qu'ils puissent se rendre à leur domicile. Il y en a aussi qui trouvent qu'il y a beaucoup de mouvements et c'est pour cette raison que c'était important pour nous d'expliquer où on est rendu dans le projet. C'est des défis, mais ils ne sont pas insurmontables. On est certains qu'on va être capable de faire les choses correctement.»

-Myrzah Bello, directrice au développement durable chez Minière O3