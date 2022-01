La MRC de la Vallée-de-l'Or va traiter le recyclage d'autres municipalités

La MRC de la Vallée-de-l'Or s'entend avec quelques municipalités hors de son territoire pour traiter leurs matières recyclables.

L'entente touche Lebel-sur-Quévillon, Barraute, La Corne et Rochebaucourt.

C'est bon pour la période 2022 à 2024.

La MRC va charger 183$ la tonne de matière, ce qui correspond au prix coûtant + 10$ la tonne pour les frais et dépenses.

«On s'accommode entre municipalités. Le but n'est pas de faire des profits, mais de donner les services au plus bas coûts. Souvent pour eux, c'est plus économique de faire des ententes que d'eux même gérer le traitement et le transport vers Gatineau, qui est notre centre de tri le plus près.»

- Martin Ferron, préfet de la MRCVO