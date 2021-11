La patinoire Bleu Blanc Bouge de Val-d'Or maintenant accessible

Les citoyens de Val-d'Or peuvent maintenant chausser leurs patins et patiner sur la patinoire Bleu Blanc Bouge.

La Fondation des Canadiens pour l'enfance a procédé à l'inauguration cet après-midi de l'installation située à côté du Centre Agnico Eagle.

La surface est accessible gratuitement pour tous à longueur d'année.

Durant la période hivernale, il sera possible de patiner, jouer au hockey et au hockey-luge alors que l'été, il sera possible de jouer au basketball, hockey-balle et au soccer.

Le propriétaire et président du Canadien de Montréal Geoff Molson se dit très fier du résultat final.

Charles Laferrière, Bell Média.

«C'est un investissement qui en vaut la peine parce que ça donne la chance aux jeunes de sortir, faire du sport et d'avoir plus de confiance. Pour nous c'est un grand plaisir d'ouvrir cette patinoire. C'est extraordinaire de voir les jeunes patiner. J'espère que plusieurs vont profiter de la glace pour apprendre à patiner.» -Geoff Molson

Pierre Corbeil a piloté le projet durant ses années à la mairie de la Ville et il ne cache pas qu'il s'agit d'une de ses plus belles réalisations.

«J'ai été secoué par la venue des jeunes sur la glace. On peut dire missions accomplie. Il aura fallu être patient parce que la pandémie est venue bousculer nos échéanciers, mais le résultat démontre que ça valait la peine d'attendre. C'est un de mes legs, mais il est assez remarquable.» -Pierre Corbeil

L'ancien défenseur du Canadien, Serge Savard, aurait aimé avoir de telles installations lorsqu'il était jeune à Landrienne.

«Lorsque j'étais plus petit, on n’avait pas ces facilités que les jeunes ont aujourd'hui. C'est un gros contraste puisqu'il fallait qu'on fasse nous-mêmes les glaces, les arroser et les pelleter. Ils ont un avantage sur nous et c'est très bien comme ça. C'est très beau et extraordinaire.» -Serge Savard

Il s'agit de la 12e patinoire Bleu Blanc Bouge dans la province.

La Ville de Val-d'Or a octroyé 5M$ pour ce projet et huit autres partenaires ont également participé au financement.

La Fondation du Canadien remet également 100 paires de patins, de casques et de bâtons de hockey disponibles pour la location.