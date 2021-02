La Piaule cherche (encore) un directeur général

Tout est à recommencer pour la maison d'hébergement La Piaule de Val-d'Or.

La directrice générale quitte son poste et il faut trouver un successeur.

Ce n'est pas le travail le plus facile, mais selon le président Stéphane Grenier, c'est valorisant et ça permet de faire la différence dans la vie de bien des gens.

Jusqu'à nouvel ordre, c'est le président et l'équipe de La Piaule, qui est en formation spéciale, qui vont en donner plus.

Stéphane Grenier admet que la pandémie a un impact certain sur La Piaule :

«C'est plus pesant à Val-d'Or, mais aussi partout ailleurs. Des personnes qui pouvaient aller dormir chez de la famille ou des amis pour la nuit ne peuvent plus. Ils résident dans la rue. C'est une augmentation de 20% à 40% de la population itinérante. Avant, ils étaient invisibles, mais là ce n'est plus le cas. Ça vient accentuer le poids sur notre organisation.»

- Stéphane Grenier