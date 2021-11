La Piaule de nouveau habitée ce soir

La maison d'hébergement La Piaule de Val-d'Or revient à son horaire régulier aujourd'hui (lundi), après un important dégât d'eau la semaine dernière.

L'arrêt forcé a envoyé des dizaines de personnes itinérantes au lieu de débordement et aura assurément des conséquences financières.

Cependant, la communauté a fait plus que sa part pour aider l'OBNL.

La minière Eldorado Gold va payer la franchise pour l'assurance, le CALACS a offert une soirée de repas et la paroisse a aidé en prêtant son sous-sol pour de l'hébergement.

«Ce sont des choses qui peuvent arriver dans n'importe quel bâtiment, avec le type de clientèle qu'on a. Je suis juste heureux qu'il n'y ait pas eu plus de dégâts et que ça n'ait pas impacté plus la structure de l'organisme.»

- Stéphane Grenier, président de La Piaule