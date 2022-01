La Piaule est elle aussi touchée par la covid

C'est au tour de la maison d'hébergement La Piaule de Val-d'Or de devoir composer avec des cas de coronavirus.

Des clients et des employés sont touchés, ce qui a été confirmé par des tests PCR.

La Piaule accueille une clientèle itinérante, ce qui ne va pas faciliter le traçage des cas.

«Les deux usagers qui ont été touchés ont été envoyés à l'hôtel. Si on en a beaucoup plus, on ne pourra pas faire ça. On envisage d'utiliser notre site de débordement pour la zone chaude et garder La Piaule comme zone froide.»

- Stéphane Grenier, président de La Piaule