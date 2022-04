La poussière retombe au centre-ville de Val-d’Or 

Les choses reprennent lentement leur cours au centre-ville de Val-d’Or, après l’incendie qui a touché le secteur dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le brasier s’est déclaré dans un édifice abritant des appartements et des commerces.

Déjà, les camions lourds ont fait tomber les bâtiments, créant une brèche béante dans le paysage.

Les barbiers et coiffeuses Euphoria sont parmi les victimes de l’incendie.

Les professionnels du ciseau seront relocalisés dans l’autre commerce d’Euphoria, aussi sur la 3è avenue.

«La pression a descendu un peu, on revient sur Terre, parce qu'on a tout perdu. Personne ne va être oublié. Toutes les filles de chez les barbiers vont recommencer à travailler mardi et le nouveau salon va ouvrir bientôt. On n'avait pas besoin de ça, avec la pandémie, on avait déjà perdu beaucoup de sous.»

- Christian Tourigny Poirier, copropriétaire de Euphoria