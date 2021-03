La saga du Château Malartic n'est pas terminée

L'interminable saga entourant le Château Malartic ne s'essouffle pas.

Le bâtiment désuet et dangereux de la rue Royale est maintenant chose du passé, mais ce n'est pas fini.

Le sol devra être rempli et le terrain nettoyé, mais encore là, ce ne sera pas fini.

La Ville doit attendre un an avant de pouvoir faire ce qu'elle veut du terrain.

«On ne peut pas rien entamer, car la ville a récupéré le terrain, mais on a un an où on est adjudicataire légal. On est en attente de voir le propriétaire va faire quelque chose. C'est un beau site, un grand terrain au centre-ville. Il y a des possibilités de projet, mais on a des délais légaux. Ça été difficile du début à la fin.»

- Martin Ferron, maire de Malartic