La santé publique justifie la zone orange en Abitibi-Témiscamingue

Pour une deuxième journée consécutive, l'Abitibi-Témiscamingue voit trois nouveaux cas de Covid-19 s'ajouter à son bilan. Pour une rare fois dans depuis plusieurs semaines, la MRC d'Abitibi est épargnée alors que les cas se situent à Rouyn-Noranda et dans la Vallée-de-l'Or.

Des enquêtes épidémiologiques sont en cours pour déterminer la source d’exposition.

La bonne nouvelle est qu’après vérification, l’un des cas confirmés dans la MRC Abitibi au cours des derniers jours a été infirmé

Le nombre de cas actifs demeure à 25.

Trois personnes sont cependant hospitalisées dans la région.

Par ailleurs, la décision de maintenir l’Abitibi-Témiscamingue en zone orange suscite de nombreuses réactions dans la région.

La santé publique explique que plusieurs facteurs ont été pris en considération pour faire ce choix.

«Il y a quand même un variant Sud-Africain qui est reconnu pour être probablement plus transmissible. La région elle-même, veut éviter l'exportation du variant dans d'autres régions du Québec. C'est une analyse qu'on fait et qu'on regarde. Il faut aussi regarder la tendance et pour changer de palier, il faut avoir une certaine stabilité pour un certain temps.»

-Horacio Arruda, directeur national de la Santé publique