La santé publique régionale invite les gens à prendre rendez-vous afin de recevoir leur vaccin contre la Covid-19.

C'est que présentement, chez les gens qui ont moins de 45 ans, il manque 6 168 personnes pour atteindre l'objectif qui est fixé à 75%.

Évidemment, l'ouverture de la prise de rendez-vous pour les gens âgés entre 18 et 24 ans, demain (vendredi), va permettre de réduire ce chiffre.

Cette situation n'est pas exclusive à l'Abitibi-Témiscamingue, mais la santé publique rappel que plus la population sera vacciné plus il pourra y avoir un déconfinement.

«On espère que les gens vont profiter de l'opportunité de prendre des rendez-vous. On espère que d'ici une semaine ou deux ces places-là seront comblées. Plus vite elles sont comblées, on aura la possibilité de recevoir plus de doses.»

-Dre Lyse Landry, directrice régionale de Santé publique