La Sarre est le champion de la coupe Dodge M15 BB

Les Lions de La Sarre M15 BB sont champions de la coupe Dodge.

En finale dimanche à Carleton, les Lasarrois ont comblé un retard de 6-4 en troisième période pour l’emporter 7-6 en prolongation contre les Gladiateurs de la Baie-des-Chaleurs.

Olivier Ménard a tranché le débat en surtemps, récoltant du même coup son troisième point de la rencontre.

«Il y avait beaucoup d'énervement et de la fébrilité tout le week-end. C'était magique. On a eu 16 joueurs énergiques qui ont redoublé d'efforts. On a des joueurs qui jouent depuis plusieurs années ensemble. Ils se connaissent bien.»

- Éric Fortin, entraîneur-chef