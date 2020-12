La Sarre veut solidifier son aéroport

La Sarre va tout faire pour consolider son aéroport.

Comme Amos il y a quelques années, la ville devra faire des investissements pour s'assurer de pouvoir offrir tous les services.

Un consultant externe travaille d'ailleurs le dossier avant de présenter des options au conseil municipal après les fêtes.

«Il faut mettre à niveau. On veut maintenir, pour La Sarre et l'Abitibi-Ouest l'EVAQ et l'avion Valentine. Surtout présentement, en temps de pandémie.»

-Yves Dubé, maire de La Sarre