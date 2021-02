La situation continue de préoccuper à Landrienne

L'éclosion de cas de coronavirus à Landrienne, près d'Amos, continue de susciter de l'inquiétude.

Selon la Santé publique régionale, 13 des cas dans cette communauté pourraient être du variant Sud-Africain.

Ce serait majeur partout, mais ce l'est encore plus dans une petite localité de 1 000 habitants.

Le maire de Landrienne, Guy Baril, estime cependant que les Landriennois sont à la hauteur du défi :

«Suite à ce qui s'est passé, les gens demeurent prudents et vigilants. On ne sent pas une inquiétude plus particulière. L'éclosion a été bien circonscrite. La fin de semaine, le monde a respecté les directives de la Santé publique. La situation est assez stable chez nous.»

- Guy Baril