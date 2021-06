La SOPFEU toujours en action à Landrienne

La situation demeure stable à Landrienne concernant le feu de forêt de ce week-end.

L'incendie est présentement contenu et près de 80 pompiers forestiers travaillent afin de le déclarer maîtrisé.

Encore ce matin (mardi), plusieurs points chauds ont été retrouvés à la suite d'opérations de thermiques.

L'agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU, Mélanie Morin, tient à rassurer les utilisateurs de la route 386.

«La nuit ou lorsqu' il fait noir, si on voit des points chauds, de la couleur ou des flammes c'est tout à fait normal. Ça demeure un incendie qui est actif. Les points chauds que des fois le jour on voit moins à l'oeil nu paraissent plus. On est au courant et la situation demeure sécuritaire.»