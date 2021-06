La SQ met en garde la population contre des fraudeurs à Val-d'Or

La Sûreté du Québec met en garde la population contre des fraudeurs à Val-d'Or.

Samedi quelques citoyens ont reçu un appel d'une personne prétendant travailler pour la compagnie à laquelle appartient leur carte de crédit.

Les suspects possèdent le nom, l'adresse et la compagnie de crédit des victimes.

Ils disent à ces dernières qu'elles se sont fait frauder et qu'ils leur envoient immédiatement quelqu'un à leur domicile pour récupérer la carte en question et certaines victimes ont même donné leur numéro d'identification personnel (NIP) et c'est ainsi que les fraudes ont été perpétrées.

Le montant fraudé s'élève pour le moment à plus d'une dizaine de milliers de dollars.

La SQ demande à toute personne qui pense avoir été victime ou qui possède de l'information sur la fraude en cours, de contacter la Centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec de façon confidentielle au 1800 659-4264.