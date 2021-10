La SQ rappelle les consignes de sécurité pour l'Halloween

En prenant votre voiture le soir ce week-end, il vous faudra être très prudent.

Les enfants seront nombreux à se balader dans les rues à la recherche de bonbons, à l'occasion de l'Halloween.

La Sûreté du Québec profite de l'occasion pour rappeler quelques consignes de sécurité.

Il est recommandé pour les petits d'être le plus visible possible, de traverser les rues aux intersections et de sonner aux portes en groupe ou avec un adulte, sans entrer dans les maisons.

«Pour les plus vieux, on suggère d'informer les parents du trajet et de l'heure de retour. Avant de manger les bonbons, faites la vérification avec les parents pour faire sûr que les bonbons sont bien emballés et qu'ils ne soient pas perforés. Quand tout ça est fait, vous pouvez les manger.» - Nancy Fournier, sergente à la SQ

