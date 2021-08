La stabilité se poursuit en Abitibi-Témiscamingue

L'Abitibi-Témiscamingue voit un seul nouveau cas de covid-19 s'ajouter à son bilan au cours des 24 dernières heures.

La personne infectée réside dans la MRC d'Abitibi-Ouest et est un contact d'un cas déjà connu par la santé publique régionale.

On compte maintenant sept cas actifs chez nous et ils sont répartis dans les MRC d'Abitibi-Ouest et de la Vallée-de-l’Or.

La santé publique invite les gens qui ne sont pas encore vaccinés à le faire pour aider à prévenir la propagation du variant delta dans notre région.

