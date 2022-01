La taxe santé est radicale, estime Émilise Lessard-Therrien

Tous les adultes qui continuent de refuser de se faire vacciner contre la COVID-19 devront payer une facture.

Québec imposera une «contribution santé» aux personnes non vaccinées, sans raison valable.

Le premier ministre n'a pas encore déterminé le montant, mais précise qu'il doit être significatif.

En réaction, la députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, estime que c'est une mesure radicale et que trop de questions n'ont pas encore de réponses :

«Ça va être une taxe qui va s'élever à combien et à qui elle va s'adresser? Qu'est-ce qu'on va faire avec les itinérants et les gens aux prises avec des enjeux de santé mentale. Je me serais attendue à ce que le premier ministre parle davantage des mesures qui sont de son ressort. Qu'en est-il de la ventilation dans les écoles, de la disponibilité des masques N95 pour le personnel du réseau de la santé et de la distribution des tests rapides.»

- Émilise Lessard-Therrien