La vaccination des 5-11 ans dès décembre?

Le Centre intégré de santé de l'Abitibi-Témiscamingue se dit pratiquement prêt à aller de l'avant avec la vaccination des 5 à 11 ans contre la covid-19.

Il faudra d'abord que Santé Canada approuve le vaccin, mais le ministère de la Santé a toujours bon espoir que ce sera le cas avant la fin de 2021.

Ensuite, il faudra le consentement des parents pour vacciner les jeunes.

La présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy, explique que des ententes sont prises avec le milieu scolaire :

«Les liens sont faits avec les centres de services scolaire. On est prêt à se déployer quand on aura le go pour le faire. Le consentement parental sera obligatoire donc ce sera planifié avec les écoles et sur présence également. L'offre sera très ouverte et disponible. On pense bien que début décembre, tout ça sera déployé.»

- Caroline Roy, pdg du CISSS-AT