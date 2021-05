La vaccination en milieux scolaires mise en place

On en sait maintenant plus sur la vaccination des jeunes de 12 à 17 ans dans les milieux scolaires. La campagne qui est élaborée en collaboration entre les centres de services scolaires et le CISSS-AT se déroulera à partir du 7 juin.

Seulement les élèves qui auront 12 ans et plus au moment de la vaccination pourront recevoir une dose.

Cela signifie que les enfants âgés de 11 ans dont leur fête est durant l'été devront prendre rendez-vous sur Clic-santé à ce moment.

Pour ce qui est du consentement, les jeunes de 14 ans et plus peuvent consentir à recevoir le vaccin eux-mêmes. Pour ceux de 12 et 13 ans, le consentement des parents sera nécessaire.

Le directeur général du centre de services scolaire Harricana, Yannick Roy, nous parle de la réaction des élèves à l'approche de la vaccination

«Il y a certainement des questionnements, mais je pense qu'il y a un engouement et qu'il y a un intérêt à la vaccination. Les jeunes posent des questions. On sent qu'il y a un certain pourcentage qui sont en faveur de la vaccination.»

Les parents qui le voudront pourront être présents lors de la vaccination de leurs enfants.