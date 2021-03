La vaccination, priorité du CISSS-AT cet été

Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue aura un gros, un très gros été.

D'habitude, c'est déjà un casse-tête, avec les vacances. Mais cette fois, on ajoute une pandémie qui s'étire.

La réaffectation de 60 infirmières dans des tâches plus essentielles est terminée pour l'instant, même si entre 20 et 30 ne sont de retour à leur assignation de base immédiatement.

Il reste des chantiers en cours et des tests sont faits, mais selon le CISSS, ça a permis de diminuer la pression.

La pdg, Caroline Roy, admet que l'été sera un beau défi :

«La précarité des ressources est toujours là, on le savait. On approche de la période estivale et des vacances, en plus d'une grande intensité de vaccination contre la covid, partout sur le territoire. C'est de la pression supplémentaire. On planifie les horaires, mais l'activité prioritaire cet été, c'est la vaccination. Il se peut qu'il y ait une plus grande réduction ou réorganisation de certains services cet été que ce qu'on connaît habituellement dans nos périodes estivales.»

- Caroline Roy