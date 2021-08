La vaccination va bien dans la région

L'Abitibi-Témiscamingue voit un nouveau cas de covid-19 s'ajouter à son bilan.

Il s'agit d'une personne qui réside dans la Vallée-de-l’Or.

Une personne s'est également rétablis maintenant le nombre de cas actifs à sept.

La santé publique confirme qu'un nouveau cas de variant Delta a été confirmé par séquençage, portant à trois le nombre de cas confirmés du variant Delta. Ces personnes se sont rétablies et aucun ne l'a contracté en région.

La campagne de vaccination suit, pour sa part, un bon rythme en Abitibi-Témiscamingue.

Présentement, c'est 85% de la population a reçu au moins une dose et 77% est pleinement vaccinées.

L'implantation du passeport vaccinal a d'ailleurs incité plusieurs personnes à aller chercher leurs doses.

«Suite aux annonces du passeport vaccinal, on a vu une augmentation dans chacune de nos cliniques de vaccination et majoritairement au sans rendez-vous. On a aussi eu une augmentation pour les premières doses. Il y a effectivement eu un impact.»

-Katia Châteauvert, directrice régionale de la campagne de vaccination