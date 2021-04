La Valdorienne Aude Massé se retire du hockey

La hockeyeuse valdorienne Aude Massé accroche ses patins.

À 23 ans, elle vient de terminer sa saison avec les Aigles bleus de Moncton, au niveau universitaire.

À 23 ans seulement, Aude a aussi eu sa part de blessure.

Plus jeune, elle a arrêté le basketball pour préserver ses genoux.

Cette fois, c'est une blessure à l'abdomen et à la hanche qui l'empêche d'aller plus loin.

«C'était tellement banal. J'étais à pleine vitesse, il y a eu un contact et je suis rentrée dans le poteau avec ma hanche. Ça a créé une torsion qui a déchiré mon oblique interne. Quand je finissais mes matchs de basket, j'avais de la misère à marcher, alors j'ai décidé de revenir au hockey. Là, ce ne sont plus les genoux, c'est la hanche. L'an prochain, je vais faire un autre sport, peut-être le golf, qui sait?»

Aude explique que son plus beau souvenir du hockey, ce n'est pas un moment, mais l'ensemble des rencontres faites au fil des années :

«Les amies que je me suis faites, c'est mon souvenir. J'ai encore plein de contacts proches. C'est vraiment les gens et l'esprit d'équipe qui vont me manquer vraiment.»

- Aude Massé