La vente de chocolat va bon train à l'approche de Pâques

Les chocolateries de la région sont encore fort occupées cette année à l'approche de Pâques.

La dernière semaine avant la fête est par ailleurs toujours la plus chargée pour les chocolatiers.

Le propriétaire du bistro-chocolaterie le Gisement à Rouyn-Noranda, Charles Prince, estime que 50% des ventes se font durant cette période.

Il nous explique pourquoi selon lui les gens attendent à la dernière minute.

«Tout d'abord, le chocolat et surtout les bouchers, les gens aiment ça les achetées fraiches. La deuxième raison, c'est que ce n'est pas toujours facile de les cacher ou de résister à ne pas les manger avant Pâques. Ça prend un certain talent pour venir les chercher un mois d'avance et ne pas les manger.»

-Charles Prince, propriétaire du bistro-chocolaterie le Gisement