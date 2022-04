Lac Simon veut protéger son territoire

Lac -Simon veut s'assurer que tout le monde soit informé des limites de son territoire.

La communauté anishnabe dévoile une carte de son territoire traditionnel.

Des membres de la communauté se plaignent d'une utilisation illicite des ressources par des non-membres.

C'est notamment ce qui aurait mené au déclin de l'orignal.

Le Conseil va s'assurer que ce travail, qui a pris deux ans à documenter, va se rendre aux gouvernements et aux compagnies, notamment les forestières, les minières et les pourvoiries.

«Les non membres doivent respecter la question de consultations et du droit et consentement préalable. Ce n'est pas nécessairement totalement respecté par les gouvernements présentement. Le message qu'on veut lancer, c'est respectez nos droits.»

- Lucien Wabanonik, conseiller responsable des affaires intergouvernementales pour Lac-Simon