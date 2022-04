Landrienne achète l'église locale

La localité de Landrienne, près d'Amos, achète l'église locale, Saint-Barnabé.

La transaction se fait avec la Fabrique.

Les élus voulaient s'assurer que cet important pan de patrimoine demeure propriété des citoyens.

L'église confirme sa vocation de centre communautaire, incluant une salle de location, un médialab et une nouvelle bibliothèque.

«Au niveau de l'édifice municipal, on a besoin d'agrandir nos espaces et ça se fait par la relocalisation de la bibliothèque. Dans la nef, où il y a des cérémonies religieuses, ce sera séparé en deux. D'un côté, la partie religieuse conserve le culte catholique et de l'autre côté, on réaménage la bibliothèque.»

- Guy Baril, maire de Landrienne