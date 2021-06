Les Bruins de Boston sont éliminés en six matchs au deuxième par les Islanders de New York.

C'est donc la fin du parcours du Valdorien Jérémy Lauzon pour cette saison.

Dans le dernier match, Lauzon a probablement été le meilleur défenseur des siens.

Il a joué plus de 19 minutes et n'était pas sur la glace pour aucun des six buts des Islanders.