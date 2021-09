Le 30 septembre n'est pas un simple congé selon Sylvie Bérubé

Pour la première fois, la journée du 30 septembre est une journée fériée partout à travers le Canada.

Les banques, bureaux de Postes Canada, les institutions de juridiction fédérale ainsi que certains commerces sont donc fermés.

Ce nouveau congé a été créé afin de rendre hommage aux peuples autochtones et d'entamer un processus de réconciliation.

La députée bloquiste dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Sylvie Bérubé, espère que les gens ne verront pas cette journée comme un simple congé.

«Un effet que ça l'a, c'est que tout le monde est un petit peu surpris. Il faut aussi faire de petits gestes comme porter des vêtements orange ou prendre un peu de recul et regarder comment on peut travailler avec les communautés pour améliorer nos relations.»

Sylvie Bérubé croit que le gouvernement devra commencer par écouter les communautés lorsqu'il sera de retour au parlement.

«Il va falloir laisser la chance aux chefs et aux communautés de s'exprimer davantage et de les écouter. Il faut essayer de comprendre afin de finalement trouver des solutions et porter les actions qui vont aider la situation.»