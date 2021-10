Le bilan covid est bon en Abitibi-Témiscamingue, mais...

Le coronavirus est sous contrôle en Abitibi-Témiscamingue.

Il n'y a pas de grande flambée de cas, très peu de décès et rarement des hospitalisations.

Cependant, l'équilibre peut être rapidement bousculé.

La PDG du CISSS-AT, Caroline Roy, aimerait maintenir un bon bilan longtemps :

«Prenez les mesures au sérieux. Déjà, de maintenir les assouplissements qu'on a actuellement au Québec et en région en lien avec la pandémie, c'est et ce sera un défi. Assurons-nous de pouvoir demeurer dans un contexte sous contrôle où on a une capacité de faire plusieurs activités.»