Le bon CH, bon pour les commerçants

La belle prestation des Canadiens en éliminatoires sourit à certains commerçants.

C'est notamment le cas du Hockey Experts de Val-d'Or.

L'engouement du hockey et la fièvre des séries sont palpables.

«Depuis le début des séries, on a rentré des gilets et il y a engouement, surtout pour Caufield. Au 100è anniversaire, c'était la folie les chandails du Canadien. Ensuite, ça a été très calme. Là, on sent la fièvre.»

- Christian Grenier, propriétaire du Hockey Experts