Le budget fédéral généralement bien reçu par la CCVD

Le budget du gouvernement fédéral déposé lundi comporte certaines mesures intéressantes selon la Chambre de commerce de Val-d'Or (CCVD).

L'organisation salue entre autres le prolongement des programmes d'aide comme la subvention salariale et la subvention pour le loyer.

La CCVD aurait cependant aimé que ces aides soient prolongées jusqu'en 2022.

La Chambre de commerce se réjouit également que le gouvernement annonce divers incitatifs pour favoriser le retour au boulot de nombreux travailleurs ayant quitté le marché du travail au cours de la dernière année.

«On veut que nos gens qui le peuvent puissent revenir à l'emploi. Il y a certaines bonifications comme la bonification de l’Allocation canadienne pour travailleurs et il y a des programmes d'embauche intéressants aussi. Il ne faut pas oublier non plus les étudiants et nos jeunes diplômés qui reviennent. On a besoin d'eux alors qu'on puisse avoir de l'aide c'est grandement salué.»

-Hélène Paradis, directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d'Or