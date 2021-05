Le Cégep félicite ses finissants du haut des aires

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue fait preuve d'originalité pour féliciter ses finissants.

Tout au long de l'après-midi samedi, un avion a survolé la région tirant une bannière sur laquelle on pouvait lire «bravo aux diplômé(e)s du Cégep».

L'année dernière, le début de la pandémie avait coupé l'herbe sous le pied de la direction qui tenait absolument à souligner le travail de ses étudiants en cette année scolaire plus que particulière.

«Chaque année, c'est très important pour nous de faire la remise des diplômes. Cette année, on ne peut pas le faire dans le contexte habituel. On s'est cependant dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de cet évènement-là. C'est tellement important pour nous que nos étudiants actuels et nos finissants savent à quel point on est fier d'eux et qu'on les encourage dans leur réussite.»

-Kathleen Slobodian, directrice des affaires étudiantes et des communications au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue