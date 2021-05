Le Centre Air Creebec changera de nom

Le Centre Air Creebec de Val-d'Or pourrait porter un nom différent très bientôt.

C'est que les Foreurs et Air Creebec ont pris la décision de modifier le partenariat qui les unissait.

La compagnie aérienne demeure tout de même un des partenaires de l'équipe.

Danny Marchand, propriétaire des Foreurs, affirme que les discussions ont été faites dans le respect, mais une mise à jour devait être faite selon lui.

«On se compare avec les autres organisations, on échange beaucoup avec eux pour savoir combien ça coute avoir une bande, un logo sur la glace et nom d'un aréna et on était dû pour une mise à jour à ce niveau-là. Le nom de l'aréna c'est sans aucun doute en therme de retour sur l'investissement la meilleure commandite qu'on peut avoir dans le secteur de Val-d'Or.»