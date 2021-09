Le Centre-Héva verra le jour

La construction d'un centre multiservice est lancée à Rivière-Héva.

Le Centre-Héva est un projet évalué à plus de 10 millions de dollars.

Les citoyens y retrouveront une station-service et un dépanneur ouvert 24h ainsi que trois restaurants, dont un Café Dépôt, La Diperie et un Valentine.

La position géographique de Rivière-Héva et son besoin de service sont les raisons pour lesquelles elle fut le choix des promoteurs du projet.

Le facteur de la sécurité a également fait basculer la balance,

«La piste de motoneige passe juste à côté de notre terrain et ils auront accès aux installations. Quand tu parcours une grande distance où tu as peu de services, c'est sûr que c'est rassurant même pour les automobilistes de savoir qu'il y a quelque chose à mi-chemin. Surtout l'hiver lorsqu'il fait tempête et qu'on veut se reposer.»

La nouvelle fait grandement plaisir au maire de Rivière-Héva, Réjan Guay

«C'est certain que ça l'aide pour le développement et que ça va attirer des gens. Il y en a plusieurs qui venaient pour acheter un terrain, mais ils disaient souvent qu'il manquait une station-service et un dépanneur. C'est un plus pour la municipalité.»