Le centre-ville de Val-d'Or au coeur des discussions

65 personnes ont participé à une rencontre de discussions avec les élus valdoriens hier soir (mardi), où il était question de l'avenir du centre-ville.

Différents scénarios ont été proposés et débattus.

Bientôt, le même exercice sera tenu sur les réseaux sociaux.

«Là, on va regarder la position des citoyens qui vont participer aux échanges via Facebook. On va analyser tout ça et on va voir la grande image pour prendre des décisions. C'était très démocratique, ce n'était pas une soirée d'information, c'était de la discussion.»

- Céline Brindamour, mairesse de Val-d'Or