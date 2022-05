Le centre-ville de Val-d'Or, un mois plus tard

Val-d'Or se relève tranquillement, un mois après un incendie majeur qui a décimé une partie de son centre-ville.

Dans la nuit du 14 au 15 avril, un feu a détruit trois commerces et une douzaine de loyers, en plus d'endommager plusieurs locaux avoisinants.

Le brasier est d'origine criminelle et la Sûreté du Québec cherche toujours le ou les coupables.

Un mois plus tard, le commerce Balthazar Café est prêt à rouvrir. Les dégâts, surtout la fumée et l'eau, ont pris un mois à colmater. Lundi, c'est jour de réouverture.

«Les clients nous attendaient, ils voulaient aider. On a réussi, avec les années, à faire une différence au centre-ville. Les gens vont être de retour, je ne suis même pas inquiète.»

Les barbiers Euphoria ont été touchés et ont tout perdu. Rapidement, les propriétaires ont identifié, acquis et préparé un nouveau local. Copropriétaire, voici Stéphane Pouliot :

«Ça commence à aller mieux, il y a un peu moins de stress dans notre vie. Ça aurait été très facile de juste fermer les livres et prendre l'argent de l'assurance. Il y aurait eu 7-8 personnes sans emplois, mais ce n'était pas le but, on s'est retroussé les manches. Ça a soudé l'équipe, il y a du bon dans tout.»

- Stéphane Pouliot, Euphoria