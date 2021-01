Le CISSS-AT effectue des rappels aux motoneigistes de l'extérieur

Plusieurs citoyens de la région se disent inquiets que des motoneigistes de l'extérieur amènent le virus avec eux ici.

C'est pourquoi le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) rappel que les visiteurs provenant de zones rouges doivent respecter les mesures sanitaires imposées dans leur région.

Cela signifie que ces personnes ne peuvent pas aller au restaurant, cinéma ou autre lieu de rassemblements.

Ils peuvent toutefois faire affaire avec des services de livraison.

La PDG du CISSS régional, Caroline Roy rappelle que les restaurateurs ont un certain pouvoir.

«Si un restaurateur constate que des gens de l'extérieur viennent dans son établissement, il a le devoir et il a la capacité légale de ne pas servir ces personnes-là en salle à manger. Ils peuvent le faire et on vous soutient dans cette décision-là.»

-Caroline Roy, PDG du CISSS-AT