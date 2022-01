Le cours de pilotage à Val-d'Or commence enfin

Il aura fallu être patient, très patient même, mais le cours de pilotage d'aéronefs à Val-d'Or commence enfin.

Quatre étudiants sont attendus ce matin (lundi), en présentiel, à l'aéroport de Val-d'Or.

Initialement, le cours devait se donner en 2019.

« Quand quelqu'un a le goût de contribuer à un projet que l'on met sur la table, on ne refuse aucune aide. La compétence en aviation, ça fait 48 ans qu'ils l'offrent, ça fait 48 ans qu'ils forment de bons pilotes, on a un grand intérêt et j'accueille très positivement leur appui et leur apport dans ce projet-là.»

- Sylvain Blais, directeur du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, lors de l'annonce initiale en 2018