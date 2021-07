Le cours de pilotage de Val-d'Or... à Rouyn-Noranda?

Après avoir été promis à Val-d'Or, le cours de pilotage du Cégep pourrait finalement être donné à Rouyn-Noranda.

L'appel d'offres du Cégep pour trouver des enseignants fait maintenant mention que le cours se donnera dans une des deux villes.

C'est un contraste frappant avec l'avis d'intention publié en avril, où il était clairement inscrit que «le centre de formation sera situé à Val-d’Or.»

Le directeur général du Cégep, Sylvain Blais, estime que le Cégep n'a pas les moyens de dispenser à perte et qu'il prendra la meilleure offre, peu importe sa provenance :

«Déjà, une formation grandement déficitaire, le collège n'a pas les moyens de se payer ça. L'objectif ultime, c'est que la formation soit offerte en Abitibi-Témiscamingue. On souhaiterait qu'elle le soit à Val-d'Or.»

Pourtant, Val-d'Or a toutes les infrastructures pour offrir le cours et, comme il s'adresse d'abord aux autochtones, il jouit d'un bassin plus grand de candidats potentiels.

Le dossier fait sortir de leurs gonds les leaders socioéconomiques de Val-d'Or, dont le président du conseil d'administration de l'aéroport de Val-d'Or, Géatan Gilbert :

«Non, ils ne sont pas du tout contents, pour être très clair. Il n'y a aucune raison que ce soit plus cher à Val-d'Or qu'à Rouyn-Noranda, si l'école de pilotage qui va donner les cours paye un prix juste et équitable pour les services dont ils auront besoin. Nous, on a été très surpris de voir dans l'appel d'offres que ça incluait Rouyn-Noranda. C'est quasiment de la concurrence déloyale.»