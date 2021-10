Le CPE La Vallée des loupiots ouvre graduellement

Certains enfants de Val-d'Or peuvent maintenant retrouver le CPE La Vallée des loupiots situé sur l'avenue Paquin.

L'établissement fermé depuis début septembre en raison de l'importante pénurie de main-d'oeuvre ouvre graduellement ces portes.

Des groupes pour les enfants âgés de 18-24 mois, 36-48 mois et un groupe de pouponnière sont ouverts.

Suite à la sortie médiatique de la direction, plusieurs personnes ont déposé leur intérêt ce qui permet la réouverture.

«On a réussi à faire du recrutement. Il y a eu un vent de solidarité. Ce n'était pas nécessairement des éducatrices qualifiées dans le domaine qui se sont proposées, mais on en a eu certaines qui l'étaient. On a eu comme message que certaines personnes n'étaient pas au courant qu'on était en manque de personnels à ce point.»

Une réouverture graduelle signifie que des choix devaient être faits.

«C'est vraiment une histoire d'ancienneté donc les éducatrices les plus anciennes pouvaient retourner sur leur poste. Pour les enfants, on ne souhaitait pas privilégier, un enfant avec un autre, on y est donc allé avec la méthode de piger dans un chapeau. On s'est dit que ça allait être une bonne nouvelle, peu importe la personne.»

-Audrey Legault