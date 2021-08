Le CSSOB est prêt pour la rentrée

Après les cégépiens et les universitaires, ce sera au tour des élèves du primaire et du secondaire de retourner sur les bancs d'école.

Le Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSSOB) se dit par ailleurs prêt à accueillir les élèves pour cette nouvelle année scolaire.

Comme chaque année, trouver suffisamment de personnel est un défi pour l'organisation.

«On a réussi à combler presque tous nos besoins, mais la situation demeure fragile pour nous. Les remplacements seront plus difficiles. On demeure à l'affut et nos équipes s'affairent à mettre en place différents dispositifs afin d'assurer une qualité d'intervenant.»

-Jean-François Pressé, directeur général du Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois