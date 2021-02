Le dépanneur d'Angliers peut-il être sauvé?

La municipalité d'Angliers a toujours espoir de sauver un de ses derniers commerces.

C'est que le dépanneur station-service est en danger de disparaître le mois prochain. L'actuelle direction veut tourner la page.

Au bureau municipal, on nous confirme que deux personnes seraient intéressées à acheter le commerce situé au coeur de la localité de moins de 1 000 âmes que constitue Laverlochère-Angliers.

Le maire, Daniel Barrette, se croise les doigts :

«C'est une grosse perte pour les citoyens du secteur. Il y a du monde qui passe pas là pour aller au Témiscamingue ou en Abitibi, mais aussi des pistes de motoneiges et les gens arrêtent là pour faire le plein. C'est sûr que de perdre des services de proximité, il va falloir se poser des questions. Plus de gaz, plus de dépanneur, plus de resto. Il reste seulement l'épicerie.»

Au début 2020, un autre commerce, le Restopub des Quinze, a été la proie des flammes. Il ne reste que quelques entreprises, dont l'épicerie.

Il y a aussi les attraits T.E. Draper et le Chantier Gédéon.

Daniel Barrette espère que la tendance pourra s'inverser :

«Laverlochère et Angliers se sont regroupés, on planifie, on regarde tout ça pour trouver des solutions à long terme. La suite, on le sait pas, mais le secteur sera toujours visité par les touristes. Est-ce que les gens vont rester ici et pourquoi, ce sera leur décision, mais on ne met pas la clé dans la porte.»

- Daniel Barrette