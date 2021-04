Le Fédéral doit aider davantage le secteur forestier selon le Bloc

Le Bloc Québécois demande à ce que le gouvernement fédéral aide davantage le secteur forestier du Québec.

Le parti fait huit propositions dont accroître les budgets de recherche fondamentale et développement, soutenir la diversification des marchés d’exportations de nos produits forestiers et rendre plus flexibles les programmes fédéraux déjà existants.

Selon le Bloc Québécois, le développement économique des régions et la lutte aux changements climatiques exigent que le fédéral encourage l’exploitation optimale de nos ressources propres.

Sébastien Lemire, député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, nous indique le problème que doit faire face l'industrie forestière.

«C'est que les programmes fédéraux marchent avec des enveloppes qui sont fermées. Ton innovation, tu ne sais pas à quel point tu es prêt à la mettre en oeuvre et à la commercialiser. Si t'as une enveloppe fermée qui marche de mai à novembre, c'est possible que rendu au moment où toi tu vas avoir besoin des sous pour pouvoir partir dans ta production, que l'enveloppe soit fermée et c'est extrêmement frustrant.»

Le Bloc estime qu'avec des investissements adéquats, plus de 16 000 emplois pourraient être créés dans le secteur forestier au Québec.

Présentement, Ottawa investit 71M$ dans la forêt québécoise qui rapporte près de 20G$.