Le gouvernement doit mettre les agences de placement au pas selon QS

Alors que les travailleurs du réseau de la santé travaillent d'arrache-pied, Québec Solidaire demande au gouvernement du Québec d'encadrer les agences de placement.

Les élus solidaires aimeraient que les agences assurent une continuité de services afin de mieux distribuer la charge de travail.

Cela ferait en sorte que les employés d'agence feraient aussi du temps supplémentaire tout comme les travailleurs du réseau public.

QS aimerait aussi que les contrats avec les établissements soient d'au moins un mois ce qui limiterait le mouvement de personnel.

L'Abitibi-Témiscamingue est dépendante de ces agences selon la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien.

Émilise Lessard-Therrien estime que le gouvernement devrait utiliser ces sommes autrement.

«Il faut arrêter d'engraisser les comptes des agences privées parce que cet argent-là on la dépense de toute façon. On est mieux de le dépenser pour augmenter l'ensemble des conditions de travail de nos travailleurs. De cette manière-là, on va arrêter l'exode vers ces agences de placement. Ça va faire en sorte qu'on va avoir des gens beaucoup plus heureux dans le réseau de la santé publique.»

-Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue