Le gouvernement du Québec investit dans Eska

Québec prête deux millions de dollars à l'entreprise d'embouteillage d'eau Eska, de St-Mathieu-d'Harricana, près d'Amos.

L'argent a déjà été utilisé dans l'implantation d'une chaîne de production d'eau gazéifiée, un projet global de 3.5M$.

Eska rapatrie cette ligne qui était à l'extérieur de la région, à Montréal, depuis 2017.

«C'est un projet qu'on voulait mettre en place depuis des années. Ici, ça va bien, on est en croissance au Québec et on a des bonnes ambitions à l'extérieur du Québec, dans d'autres provinces.»

Eska appartient à des intérêts américains depuis 15 ans. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, pense qu'il faut voir plus loin que ça lors d'un prêt de cette importance :

«C'est Morgan Stanley, un fonds américain, qui est là-dedans depuis 2006, mais peut-être qu'ils vont décider de vendre un jour, on verra s'il y aura des acheteurs québécois. Entre-temps, on parle d'emplois bien rémunérés ici en Abitibi-Témiscamingue. Et c'est notre eau au Québec. On peut quand même permettre à l'entreprise d'avoir une croissance et un jour, on verra.»

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation