Le gros projet du Centre Héva est attendu

Les citoyens de Rivière-Héva piaffent d'impatience.

Ils attendent l'inauguration du méga projet Centre Héva.

Les travaux ont été lancés en septembre pour la création d'un centre multiservice de 10 millions de dollars qui inclura un dépanneur et des restaurants.

La direction du Centre Héva se fait avare de détails depuis ce temps, mais la mairesse de Rivière-Héva, Chantal Thibault, estime que ça changera le visage de sa localité :

«On a tellement hâte que ça ouvre. On souhaite que ça marche fort. Ça va être gros, pour notre municipalité, mais partout en région, Amos, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. On est au centre de tout ça, ça va être bénéfique pour tous.»

- Chantal Thibeault