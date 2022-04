Le match de l'année pour les Foreurs?

Les Foreurs peuvent s'assurer une place en séries ce soir (jeudi) à Victoriaville.

Malgré une gênante séquence de dix échecs, Val-d'Or n'a qu'à battre la 17è au classement en temps réglementaire pour s'assurer d'être du bal printanier.

Ça devrait en principe être une formalité, mais Val-d'Or a échappé deux matchs sur cinq contre les Tigres cette saison.

«Ce qu'on s'attend de notre gang, ce n'est pas compliqué. On veut un groupe uni, engagé, déterminé et qui est prêt à faire les séries. On a encore notre destinée entre les mains. Si on fait ces choses-là, on va être en voiture.»

- Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef